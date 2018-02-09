Южно-Сахалинский городской суд в пятницу признал бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина виновным в получении взяток и легализации денежных средств. Он приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей, сообщает РИА Новости. Его бывшие замы Андрей Икрамов и Сергей Карепкин получили 9,5 и восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафы в размере 176 и четырех миллионов соответственно. Все трое лишены госнаград и не имеют права занимать госдолжности на протяжении пяти лет (Хорошавин) и трех лет (Икрамов и Карепкин).

Экс-глава областного минсельхоза Николай Борисов признан виновным в получении взятки по одному эпизоду. Он приговорен к штрафу в 4,2 миллиона рублей. Однако из-за проведенного в СИЗО времени сумму снизили до 2,5 миллиона рублей.

Суд установил, что Хорошавин в годы своего губернаторства восемь раз получал крупные взятки от коммерсантов. Его подчиненные - Карепкин и Икрамов также уличены в коррупции. Первый - по одному эпизоду, второй - по двум. За шесть лет преступная группа, организованная экс-губернатором, получила свыше 500 миллионов рублей взяток.

Свыше 77 миллионов рублей Хорошавин легализовал, зачислив на банковские карты и купив валюту.