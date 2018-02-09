На Камчатке офицер признан виновным в избиении школьника

35-й гарнизонный военный суд Петропавловска-Камчатского признал военнослужащего виновным в нанесении побоев ребенку.

Установлено, что в январе прошлого года семиклассник, играя со своим другом, случайно попал снежком в проезжающий мимо автомобиль офицера. Не слушая извинения школьника, тот несколько раз ударил его по лицу так, что у подростка пошла кровь из носа и откололся зуб. Однако на заседании мужчна заявил, что ребенок, убегая от него, упал и ударился лицом.

Несмотря на то, что суд признал офицера виновным по статье 6.1.1 КоАП РФ ("Побои"), привлечь его к административной ответственности не получится. Согласно действующему законодательству, военнослужащие несут только дисциплинарную ответственность по данной статье.

"В связи с невозможностью привлечения виновного к административной ответственности, производство по делу об административном правонарушении было прекращено с направлением материалов командованию воинской части для привлечения военнослужащего к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении суда.