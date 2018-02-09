Прокуратуру устроил приговор экс-губернатору Сахалинской области

Сторона обвинения удовлетворена приговором, который вынесен бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину и его экс-подчиненным.

Представитель прокуратуры Денис Штундер, который на процессе по делу Хорошавина представлял гособвинение, удовлетворен итогами суда.

- В целом решение суда соответствует всем ожиданиям, - сказал Штундер "Интерфаксу".

Напомним, Южно-Сахалинский городской суд в пятницу назначил Хорошавину 13 лет колонии строгого режима и 500 миллионов штрафа. Его бывшему заместителю Сергею Карепкину - восемь лет заключения и штраф в четыре миллиона. Экс-советник Андрей Икрамов получил 9,5 лет лишения свободы со штрафом 176 миллионов рублей. Бывший министр сельского хозяйства области Николай Борисов отделался штрафом в 2,5 миллиона рублей. Все четверо признаны виновными в коррупции, а Хорошавин еще и в легализации денег.