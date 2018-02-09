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09.02.2018 10:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК посчитал роскошные часы и машины Хорошавина

Текст: Юлия Гарднер

В следственном комитете РФ выяснили, что осужденный экс-глава Сахалинской области Александр Хорошавин любил роскошные вещи. Особую страсть он питал к дорогим машинам и часам, рассказала "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко.

- В его коллекции насчитывалось 195 экземпляров часов на общую сумму 602 миллиона рублей. Самые дорогие из них стоили 700 тысяч долларов. Кстати, следствию стало известно, что незадолго до задержания Хорошавин заказывал очередные часы стоимостью более 36 миллионов рублей, - рассказала Петренко.

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Кроме того, в его автопарке насчитывалось шесть автомобилей стоимостью не менее 42,3 миллиона рублей. Среди них - Mercedes-Benz, Bentley Continental GT и Bentley Mulsanne, а также два Lexus. Ко всему этому Хорошавин владел четырьмя квартирами, оцененных более чем в 240 миллионов рублей, и шестью машиноместами.

При этом экс-губернатор не задекларировал большую часть имущества. В доход государства помимо вышеперчисленного были обращены жилой дом, нежилое помещение, земельные участки, денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более 700 миллионов рублей, ювелирные изделия и другое.

В четверг Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным в получении крупных взяток, а также легализации денежных средств. Бывший губернатор приговорен к 13 годам колонии строгого режима и 500 миллионам рублей штрафа. К тому же он лишен всех госнаград и на протяжении пяти лет не имеет права занимать госдолжности.

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