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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске задержали мужчину за мошенничество с авиабилетами

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в серии мошенничеств.

Было установлено 20 фактов преступной деятельности. Общий ущерб составил более полумиллиона рублей.

Фото: Depositphotos.com
ФАС и авиакомпании вместе изменят тарифы на билеты

"Злоумышленник создал в одной из социальных сетей группу, где предлагал всем желающим приобрести авиабилеты для перелетов по странам мира ниже рыночной стоимости", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, мужчина занимался продажей билетов, которые покупал на деньги, полученные от других клиентов. Недавно он сообщил о прекращении своей деятельности и аннулировании билетов, но деньги потерпевшим не вернул.

Уголовные дела возбуждены по статье 159 (часть 2) УК РФ. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

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