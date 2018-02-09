В Приморье убивший напавшего тигра охотник стал фигурантом дела

Уголовное дело по статье 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных") возбуждено после убийства амурского тигра, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Ранее в полицию поступило сообщение из больницы Ольгинского района о том, что туда доставлен житель села Серафимовка 1978 года рождения с рваными ранами головы и руки. По словам мужчины, он охотился в лесу около села Щербаковка, где на него напал тигр. Хищника охотнику пришлось застрелить.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты Центра по разрешению конфликтных ситуаций с дикими животными.

Тело полосатой кошки направлено для проведения судебной экспертизы.