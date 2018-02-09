В приморской школе начали проверку из-за нецензурных стихов ученицы

В сельской школе Ольгинского района Приморья сотрудники отдела образования начали проверку после того, как одна из учениц прочитала стихотворение Владимира Маяковского, где присутствует нецензурная лексика.

Информация об этом появилась в соцсетях, куда был выложен ролик, снятый во время инцидента на уроке литературы одноклассниками подростка.

Как пояснила РИА Новости начальник отдела образования Елена Мальцева, пока специалистам непонятна реакция опытной 53-летней учительницы на выступление школьницы - педагог не стала прерывать чтение "непристойного стихотворения", а "сидела, слушала, смеялась".

В результате старшеклассница "бравировала тем, что ей позволяют читать стих и не останавливают".

Теперь девочку вызовут на комиссию по делам несовершеннолетних, поставят на контроль. Известно, что она находится под опекой директора школы. Ранее девочка жила в детдоме.

Решение о возможном увольнении преподавателя литературы будет вынесено по результатам проверки.