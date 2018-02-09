Сотрудников саровского ядерного центра задержали при попытке майнинга

Два инженера Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), который находится в закрытом городе Сарове на границе Нижегородской области и Мордовии, попались на майнинге криптовалюты на суперкомпьютере.

Незадачливых добытчиков виртуальной валюты, сумевших подключить к интернету корпоративный суперкомпьютер, задержали сотрудники ФСБ. В момент подключения они обнаружили новое устройство в сети.

В пресс-службе РФЯЦ-ВНИИЭФ данный факт подтвердили.

"Действительно имела место попытка несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей в личных целях, в том числе для так называемого майнинга. Однако благодаря совместной работе с органами безопасности данная деятельность была своевременно пресечена. "Горе-майнеры" задержаны компетентными органами. Насколько нам известно, в отношении них возбуждено уголовное дело. Обращаем внимание, что подобные попытки в последнее время зарегистрированы в целом ряде крупных компаний, имеющих большие вычислительные мощности. На наших предприятиях они будут жестко пресекаться, это технически бесперспективное и уголовно наказуемое занятие", - говорится в официальном сообщении ядерного центра.

Справка "РГ"

Как сообщает пресс-служба Росатома, суперкомпьютер в Сарове является самой мощной в России ЭВМ и базируется на передовых технических и архитектурных решениях, в том числе оригинальных разработках ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ". Вычислительный комплекс оснащен системным программным обеспечением, основные компоненты которого также разработаны и адаптированы специалистами ядерного центра. Компьютер попал в число 12 мощнейших машин в мире и является самым производительным на территории СНГ. Вычислительный комплекс при приемочных испытаниях продемонстрировал возможность решения производственных задач с эффективностью их распараллеливания и масштабирования до 90 процентов, что соответствует лучшим мировым показателям.

