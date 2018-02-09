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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Трое детей погибли при пожаре в Нижегородской области

Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Утром в поселке Афонино Кстовского района Нижегородской области при пожаре в двухэтажном жилом доме погибли трое детей.

Тела малышей 2012, 2013 и 2017 годов рождения находились в квартире на втором этаже, из которой пожарным удалось спасти мужчину и женщину.

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В 06.50 пожар был локализован, а к 07.30 полностью потушен. Пожарные эвакуировали всех жильцов дома - 35 человек временно разместили в соседнем муниципальном здании и автобусе.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано шесть единиц техники и 28 спасателей. На месте происшествия работают психологи Центра экстренной психологической помощи и Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

По версии следствия, возгорание однокомнатной квартиры произошло около 06.00. Как сообщает региональное СУ СК России, очаг пожара находился около двухъярусной детской кроватки. Следователи также установили, что ранее 23-летняя мать погибших детей состояла на профилактическом учете, а осенью прошлого года малолетние дети изымались из семьи, помещались в приют и дом ребенка.

Следователи СК дадут юридическую оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, которые сняли с профилактического учета мать троих детей.

Сейчас на месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. Назначен комплекс экспертиз: судебно-медицинские и пожарно-техническая.

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