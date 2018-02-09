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09.02.2018 11:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Участник "Дома-2" объявлен в розыск за долги по алиментам

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

Служба судебных приставов направила руководству телеканала ТНТ запрос о доходах одного из участников телевизионного шоу "Дом-2" в связи с неуплатой им алиментов на содержание своего ребенка.

Перед Новым годом приставы проведут массовые обходы должников

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Саратовской области, мужчина 1985 года рождения длительное время не выполняет обязанности по содержанию ребенка. Поскольку гражданин не появлялся по месту регистрации в Заводском районе Саратова, он был объявлен в розыск, кроме того ему был ограничен выезд за границу, а также право на управление автомобилем.

Сумма задолженности по алиментам превышает 100 тысяч рублей.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в розыск объявлен участник "Дома-2" Илья Яббаров.

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