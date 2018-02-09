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09.02.2018 09:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии на трассе задержали продавцов оружия

Текст: Гульназира Ишбердина (Уфа)

В Уфимском районе Башкирии на трассе полицейские задержали двух мужчин, торговавших оружием.

Фото: depositphotos.com
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- Двое жителей Кармаскалинского района переделывали стартовые пистолеты на боевые с целью продажи. Их задержали в тот момент, когда они продали один пистолет прямо на автодороге. В квартире одного из задержанных обнаружены боеприпасы, а также предметы и инструменты, используемые для внесения конструктивных изменений в оружие, - рассказали в пресс-службе МВД РБ.

Сейчас по факту изготовления оружия возбуждены уголовные дела. Задержанные дали признательные показания.

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