В Башкирии на трассе задержали продавцов оружия

В Уфимском районе Башкирии на трассе полицейские задержали двух мужчин, торговавших оружием.

- Двое жителей Кармаскалинского района переделывали стартовые пистолеты на боевые с целью продажи. Их задержали в тот момент, когда они продали один пистолет прямо на автодороге. В квартире одного из задержанных обнаружены боеприпасы, а также предметы и инструменты, используемые для внесения конструктивных изменений в оружие, - рассказали в пресс-службе МВД РБ.

Сейчас по факту изготовления оружия возбуждены уголовные дела. Задержанные дали признательные показания.