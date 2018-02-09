В Чебоксарах подготовили проект третьего транспортного полукольца

В столице Чувашии определились с проектом беспрецедентной для города дорожной магистрали - третьего транспортного полукольца.

По планам, городская трасса с тремя мостами и 15 развязками напрямую свяжет северо-западный, юго-западный и новоюжный районы.

Пройдет полукольцо следующим образом: с улицы Университетской от корпусов Чувашского госуниверситета на улицу Эльменя, далее через юго-западный жилой массив вдоль микрорайона "Байконур" пересечет реку Сугутка, проспект Айги и улицу Б. Хмельницкого, а далее, минуя рынок-ярмарку, выйдет на Вурнарское шоссе и пр. 9-й Пятилетки.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Строительство объекта разделено на три этапа: от Вурнарского шоссе до улицы Б.Хмельницкого, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Энтузиастов и от улицы Энтузиастов до улицы Университетской. Общая стоимость работ, по подсчетам городских властей, составит около 10,5 миллиарда рублей. Стоит отметить, что изначально возведение третьего транспортного полукольца оценивалось в большую сумму, однако за счет проектных решений, а именно отказа от строительства тоннелей, ее удалось снизить.

В послании Госсовету глава Чувашии Михаил Игнатьев поддержал проект столицы республики, отметив, что его реализация снизит нагрузку на автодорожную сеть, повысит безопасность дорожного движения и улучшить экологическую обстановку.

Вместе с тем, на прошедшем в мэрии совещании глава администрации Чебоксар заявил о необходимости учитывать сроки эксплуатации и удобство в обслуживании при выборе общей концепции проекта.

Группа экспертов во главе с членом градостроительного совета города Евгением Тертышным остановилась на организации шестиполосного движения и на дорогах, и на мостах.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

- Автомобилизация населения растет непрерывно, поэтому пропускная способность дорог падает. Третье транспортное кольцо позволило бы существенно разгрузить центр города и сократить время переездов, - заявил Ладыков, добавив, что проект вместе с технико-экономическим обоснованием будет представлен в правительстве региона.