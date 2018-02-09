В Чебоксарах подготовили проект третьего транспортного полукольца

Новости

В Минпромторге рассказали о механизмах стимулирования промышленности 13:17
Вологодский организатор перевозок задержан за ДТП с девятью погибшими 13:13
ОКР: Решение CAS подрывает основы равноправия спортсменов 13:04
Под Астраханью в ДТП с грузовиком погибли мужчина и ребенок 13:00
На Кубани арестовали осквернившего икону студента 12:54
Ученые открыли вырабатывающую золото бактерию 12:54
Минфин скорректирует валютный контроль 12:51
Легендарная конькобежка Скобликова поддержала российских олимпийцев 12:47
Жорес Алферов: Интернет не должен быть доступен всем 12:40
200 тысяч лучших итальянских песен стали бесплатными 12:38
В Нижнем Новгороде пропал пятилетний мальчик 12:36
Под Калининградом конфликт между школьниками закончился поножовщиной 12:35
Орешкин: Рост неналоговой нагрузки на бизнес необходимо остановить 12:32
Полиция изъяла документы из фонда соцстрахования Ингушетии 12:28
Россия и Беларусь частично отменили миграционные карты 12:25
У певицы Юлии Началовой отобрали водительские права 12:25
Ravon привезет в Россию кроссовер и новый седан 12:24
В Новосибирске иностранца осудили на 17 лет за подготовку теракта 12:19
В Беларуси во время метели испытали медицинский "Терминатор" 12:10
Истребитель Су-30СМ получит возможности пятого поколения 12:08
В приморской школе начали проверку из-за нецензурных стихов ученицы 12:03
Разработчики пообещали показать роботизированный танк "Армата" 11:56
Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбрать ювелирные украшения 11:53
Фото: Российский космонавт разочаровал любителей НЛО 11:52
В Москве машины начали убирать манипуляторами из-за снега 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
Экстремальная посадка гигантского "Антея" попала на видео
Экстремальная посадка гигантского "Антея" попала на видео
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
09.02.2018 12:55
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

В Чебоксарах подготовили проект третьего транспортного полукольца

Текст: Сергей Кирсанов
В столице Чувашии определились с проектом беспрецедентной для города дорожной магистрали - третьего транспортного полукольца.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

По планам, городская трасса с тремя мостами и 15 развязками напрямую свяжет северо-западный, юго-западный и новоюжный районы.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Отдаленные районы Чебоксар соединит троллейбусный маршрут

Пройдет полукольцо следующим образом: с улицы Университетской от корпусов Чувашского госуниверситета на улицу Эльменя, далее через юго-западный жилой массив вдоль микрорайона "Байконур" пересечет реку Сугутка, проспект Айги и улицу Б. Хмельницкого, а далее, минуя рынок-ярмарку, выйдет на Вурнарское шоссе и пр. 9-й Пятилетки.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Строительство объекта разделено на три этапа: от Вурнарского шоссе до улицы Б.Хмельницкого, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Энтузиастов и от улицы Энтузиастов до улицы Университетской. Общая стоимость работ, по подсчетам городских властей, составит около 10,5 миллиарда рублей. Стоит отметить, что изначально возведение третьего транспортного полукольца оценивалось в большую сумму, однако за счет проектных решений, а именно отказа от строительства тоннелей, ее удалось снизить.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
В Чебоксарах избавятся от закрывающих фасады вывесок

В послании Госсовету глава Чувашии Михаил Игнатьев поддержал проект столицы республики, отметив, что его реализация снизит нагрузку на автодорожную сеть, повысит безопасность дорожного движения и улучшить экологическую обстановку.

Вместе с тем, на прошедшем в мэрии совещании глава администрации Чебоксар заявил о необходимости учитывать сроки эксплуатации и удобство в обслуживании при выборе общей концепции проекта.

Группа экспертов во главе с членом градостроительного совета города Евгением Тертышным остановилась на организации шестиполосного движения и на дорогах, и на мостах.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

- Автомобилизация населения растет непрерывно, поэтому пропускная способность дорог падает. Третье транспортное кольцо позволило бы существенно разгрузить центр города и сократить время переездов, - заявил Ладыков, добавив, что проект вместе с технико-экономическим обоснованием будет представлен в правительстве региона.

Главное сегодня

Посол РФ в Индии рассказал о скором подписании контракта на поставку С-400
В Госдуме предложили поощрять примерных водителей
Онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане
Выплаты вкладчикам банка "ФПК" начнутся не позднее 22 февраля
В Сирии смыло возведенный российскими военными мост