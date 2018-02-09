В Нижнем Новгороде пропал пятилетний мальчик

Более 200 человек, в том числе военнослужащие, полицейские, работники домоуправляющих компаний и образовательных организаций подключились к поискам пропавшего вчера вечером мальчика.

По информации, поступившей из администрации Нижнего Новгорода, 8 февраля около 16.00 пятилетний Богдан Будыгин вышел из дома по улице Волжской Сормовского района, и с тех пор его никто не видел. На момент исчезновения на ребенке была синяя дутая куртка, черные штаны, синие сапоги-дутики и синяя шапка с помпоном. Рост Богдана Будыгина 125-130 сантиметров, волосы темные, глаза карие, телосложение худощавое.

Вместе с тем, по версии СУ СК РФ по Нижегородской области, ребенка возле автосервиса на Волжской оставила мать - в гараже работает ее сожитель. В 20.00 мать пришла за ребенком, но его там не обнаружила.

По факту исчезновения пятилетнего Богдана Будыкина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководителя следственного управления по Нижегородской области.

- Следователи установили, что в октябре 2017 года мальчик уже уходил из дома. В связи с этим фактом организовано проведение доследственной проверки в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства, которые не предприняли надлежащих мер к семье, в которой малолетний ребенок вновь был оставлен матерью без присмотра и пропал. По результатам проверки также будет принято процессуальное решение. Следователи СК инициировали вопрос о лишении матери родительских прав, - говорит Юлия Склярова, старший помощник руководителя (по взаимодействию со СМИ) СУ СК России по Нижегородской области.

Кстати



Администрация города просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, сообщить об этом по телефонам: 8-904-045-51-51, 291-51-51, 222-34-96 или по каналу связи 102.