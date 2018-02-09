Истребитель Су-30СМ получит возможности пятого поколения

Модернизация многофункциональных истребителей Су-30СМ начнется в этом году, сообщил замминистра обороны Юрий Борисов в ходе посещения Иркутского авиационного завода.

"Они хорошо себя зарекомендовали в Сирии, показали все свои боевые возможности. Предстоит модернизация этого самолета и в плане импортозамещения, и в плане адаптации новых авиационных средств поражения", - цитирует РИА Новости Юрия Борисова.

Из открытых источников известно, что модернизация коснется, прежде всего, бортового радиоэлектронного оборудования и истребитель получит самое современное высокоточное оружие.

По мнению специалистов, после модернизации истребитель с шифром Су-30СМ1 по своим возможностям сравнится с истребителями пятого поколения. Срок службы этих самолетов составит 35 - 40 лет.

Ранее "РГ" сообщала, что в этом году ВКС и ВМФ России планируют получить 14 новых истребителей Су-30СМ.

Этот истребитель является дальнейшим развитием Су-30МКИ и последней модификацией базового Су-30. Он доработан в соответствии с требованиями Минобороны по вооружению, системам радиолокации, связи и государственного опознавания, другому оборудованию.

Сейчас на вооружении российской армии находятся 100 таких боевых машин.