В Норильске КамАЗ врезался в автобус с пассажирами

В Норильске 28-летний водитель КамАЗа не справился с управлением и врезался в стоявший на светофоре рейсовый автобус с пассажирами, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня, 9 февраля, в 8.30 по местному времени. В салоне автобуса в момент аварии находилось более 40 человек. От удара автобус въехал в несколько стоящих впереди авто.

- В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое подростков: травмы получили два пассажира легкового автомобиля Toyota, также за медицинской помощью обратились четыре пассажира автобуса. Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - прокомментировали в полиции края.