В Новосибирске иностранца осудили на 17 лет за подготовку теракта

Дальневосточный окружной военный суд на выездном совещании в Новосибирске вынес приговор в отношении иностранного гражданина, готовившего в сибирской столице крупный теракт.

Как рассказала "РГ" представитель областного управления ФСБ Ирина Зеброва, мужчина был причастен к деятельности запрещенной в России международной организации "Исламское государство". По решению суда он был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.

- Иностранный гражданин подготавливал совершение диверсионно-террористических актов в виде взрывов на территории города Новосибирска. В этих целях летом 2016 года он изготовил дистанционно-управляемые взрывные устройства и осуществил их подрыв на открытых участках местности, - уточнила Ирина Зеброва.

Известно, что уроженец одной из стран ближнего зарубежья успел изготовить два взрывных устройства, которые использовал в качестве тренировочных. Первый заряд относительно малой мощности он подорвал на территории пустыря в пригороде Новосибирска. Второй, уже более серьезный, на одной из пустующих строительных площадок.

На этом деятельность несостоявшегося террориста была пресечена оперативниками ФСБ. В отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам сразу нескольких статей уголовного кодекса, в том числе об участии в деятельности террористической организации, хранении и изготовлении взрывчатых веществ, а также террористическом акте.