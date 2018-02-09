На Ставрополье нашли тело пропавшего осенью директора завода

На территории промышленной зоны города Новопавловска Кировского района Ставрополья обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По результатам генотипоскопической экспертизы криминалисты выяснили, что убитым является пропавший в октябре 2017 года директор ликеро-водочного завода.

- В настоящее время следователем произведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ставрополью.

В последний раз бизнесмена видели на возглавляемом им заводе. С работы, по данным следствия, он уехал на грузовой "Газели", которую позже обнаружили в 100 метрах от дороги в лесополосе, недалеко от городской свалки Новопавловска.

По факту исчезновения предпринимателя ранее было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("убийство").