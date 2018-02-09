В Дагестане завели дело на экс-чиновника министерства образования

В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника регионального управления дополнительного образования министерства образования и науки Муслима Гамзатова. Он подозревается в вымогательстве крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета РФ.

Как установило следствие, в 2014 году Гамзатов за право заключить госконтракты потребовал от директоров детского оздоровительного лагерей "Койсу", "Заря" и "Олимп" взятку в размере 1,1 миллиона рублей. Эти деньги он получил.

- Данные факты выявлены в результате расследования уголовного дела о вымогательстве подозреваемым взятки у другого директора оздоровительного центра. По версии следствия, в 2014-2016 годы Гамзатов потребовал и получил от генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Оздоровительный центр "Южный" взятку в размере более 1 миллиона рублей, - уточнили в ведомстве.

В настоящее время для закрепления доказательств проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Кроме того, принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию Гамзатова, который находится в федеральном розыске.