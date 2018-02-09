Названа предварительная причина взрыва в петербургской многоэтажке

В управлении МЧС по Санкт-Петербургу назвали предварительную причину взрыва в двенадцатиэтажном доме по улице Репищева, 10.

Как сообщает пресс-служба ведомства, взрыв мог произойти из-за разгерметизации газового баллона при проведении монтажных работ.

Жильцы соседних домов в социальных сетях поддерживают эту версию, указывая, что в самом здании велись работы по установке натяжных потолков.

Напомним, взрыв произошел около 15.00. Взрывной волной выбило стекла на двух этажах, снесено несколько перекрытий.

Из здания в тяжелом состоянии госпитализированы три человека. У всех пострадавших множественные ожоги, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Сейчас к дому стянуты кареты "скорой", пожарные автомобили. В ГУ МЧС уточняют, что на месте работают 84 спасателя, задействовано 18 единиц техники. Движение транспорта в районе перекрыто.

В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщают, что улица Репищева на участке от Вербной до Парашютной полностью закрыта для автомобилистов.