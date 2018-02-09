Под Калининградом конфликт между школьниками закончился поножовщиной

В городе Светлогорске Калининградской области школьник напал с ножом на старшеклассника. Обстоятельства ЧП сейчас выясняют полиция и прокуратура. Пострадавшему подростку оказали медицинскую помощь.

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть полиции вчера, 8 февраля. Один ученик светлогорской школы ударил другого ножом в область ног, сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Как рассказывают жители Светлогорска, бурно обсуждающие ЧП в социальных сетях, зачинщик поножовщины учится в седьмом классе. По словам некоторых очевидцев, кто-то из старшеклассников кинул мальчику снежок в лицо.

Точную причину конфликта еще предстоит установить специалистам в ходе доследственной проверки. Кроме того, сотрудники прокуратуры проверяют, как исполняется законодательство о профилактике детских правонарушений в школе и в местном подразделении по делам несовершеннолетних.