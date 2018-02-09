СК начал проверку по факту взрыва в Петербурге

Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал проверку обстоятельств взрыва в 12-этажном доме по улице Репищева, 10.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас проводится осмотр места происшествия, назначаются экспертизы.

В Следственном комитете отмечают, что в результате взрыва пострадали три человека. Они проводили отделочные работы в здании. Сейчас все трое мужчин госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее в ГУ МЧС сообщили, что, по предварительным данным, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. Взрывной волной разрушено несколько перекрытий в здании, выбиты стекла на втором и третьем этажах. Повреждены четыре припаркованных автомобиля.