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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку по факту взрыва в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал проверку обстоятельств взрыва в 12-этажном доме по улице Репищева, 10.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас проводится осмотр места происшествия, назначаются экспертизы.

Названа предварительная причина взрыва в петербургской многоэтажке

В Следственном комитете отмечают, что в результате взрыва пострадали три человека. Они проводили отделочные работы в здании. Сейчас все трое мужчин госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее в ГУ МЧС сообщили, что, по предварительным данным, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. Взрывной волной разрушено несколько перекрытий в здании, выбиты стекла на втором и третьем этажах. Повреждены четыре припаркованных автомобиля.

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