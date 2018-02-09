Студентки СПБГЭУ смогут обучаться на военной кафедре

Впервые в России военная кафедра Санкт-Петербургского государственного экономического университета примет на обучение девушек-студенток, передает РИА Новости.

"Мы детально проработали эту возможность, доложили министру обороны, и он принял положительное решение", - подтвердила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

Известно, что в первый набор попадут 30 студенток. Они пройдут обучение по программам подготовки солдат и сержантов запаса на базе Военной академии материально-технического обеспечения по направлениям вещевой и продовольственной службы.