В Калининграде потушили крупный пожар в гостинице

Калининградские спасатели только к утру ликвидировали крупный пожар, вспыхнувший накануне вечером в гостиничном комплексе "Три пескаря" на Балтийском шоссе в Центральном районе города.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 8 февраля в 19.02. К восьми вечера ранг пожара повысили до номера 1-бис, а еще через шесть минут - до второго. К этому времени огонь полыхал уже на площади в тысячу квадратных метров.

Чтобы спасатели могли справиться с пожаром энергетики отключили свет во всем поселке имени Александра Космодемьянского, где и находится банно-гостиничный комплекс. До окончания тушения были выведены из работы две высоковольтных линии и отключены 16 трансформаторных подстанций. Без света на время остались около тысячи жителей.

В 21.04 огонь удалось локализовать, и только в пять утра пятницы полностью ликвидировать. Пострадавших нет. Пожар тушили 50 спасателей при поддержке 15 спецмашин.