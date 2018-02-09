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09.02.2018 15:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми чиновника осудили за взятку халатом и тюбетейкой

Текст: Анна Романова (Республика Коми)

Бывший глава Ухтинского территориального управления Ростехнадзора Ростислав Машков признан виновным в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Как сообщает региональное управление СК РФ по Коми, в деле сразу несколько эпизодов. По двум из них чиновник признан виновным в получении взятки в особо крупном размере за незаконные действия.

Так, следствие установило, что глава местного Ростехнадзора, также являясь членом аттестационной комиссии ООО "ГазЭнергоСервис-Ухта", с 2013 по 2016 годы практически без проверок подписывал протоколы и удостоверения проверки знаний по технике безопасности у работников организации. За это он получил взятку в 800 тысяч рублей.

По этой же схеме фигурант дела получил еще 155 тысяч, подписав документы о проверке знаний, полученных несколькими лицами после повышения квалификации в ООО ИКЦ "Информ -медиа".

Третьим эпизодом стало мелкое взяточничество в апреле 2016 года. Чиновник должен был подписать акт о приеме в эксплуатацию буровой установки на скважине в Сосновогорском районе. Вместо этого он, даже не выезжая на место, вынес положительное заключение в обмен на узбекский халат и тюбетейку общей стоиомостью 13 тысяч рублей.

Машкова задержали в августе 2016 года. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы и к штрафу в 16,2 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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