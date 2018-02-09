В Петербурге кормившую кошек пенсионерку убило сосулькой

В Петербурге на пенсионерку упала глыба льда. Следственный комитет начал расследование.

Как сообщает СК по Санкт-Петербургу, уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Несчастный случай произошел возле дома №27 по улице Репина, что на Васильевском острове. Пенсионерка была госпитализирована, врачи несколько часов боролись за ее жизнь, но оказались бессильны.

В жилищном комитете Петербурга "РГ" сообщили, что шестиэтажный дом по улице Репина был расселен. Территория вокруг него была огорожена, тем не менее женщина зашла во двор-колодец.

По данным жилищного комитета, во дворе расселенного дома жили бездомные кошки и пенсионерка их подкармливала.

Территория, где произошла трагедия, обслуживается управляющей компанией "Возрождение". Как сообщили "РГ" в прокуратуре Петербурга, еще в конце января ведомство выявило, что управляющая компания нарушает требования законодательства о зимней уборке. "Возрождению" было внесено представление с формулировкой, что "Возрождение" нарушает права граждан на благоприятные и безопасные условия проживания.

Претензии к "Возрождению" были и у Смольного. Накануне жилищный комитет составил в адрес УК "Возрождение" акт о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Такие же претензии высказывались и в адрес администрации Василеостровского района.