В Петербурге проверят данные об учительнице, заклеивавшей детям рты

Главное следственное управление СК РФ по Петербургу и прокуратура Выборгского района начали проверку сообщений СМИ об инциденте в одной из районных школ, где учительница заклеивала скотчем рты младшеклассников.

- По предварительной информации, которая будет проверяться следователями, учительница таким образом наказывала детей за разговоры, - отмечается в сообщении пресс-службы ГСУ. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении дела.

В прокуратуре также пообещали дать правовую оценка действиям ответственных должностных лиц, после чего решить вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

На сегодняшний день известно о двух случаях применения недопустимых воспитательных мер к ученикам младших классов. Как отметили в администрации Выборгского района, директор школы уже написал объяснительные по обоим случаям и принес извинения родителям школьников.

С самой учительницей, которая работает в школе всего два года, встретиться не удалось - она на больничном. Впрочем, сразу по возвращении ее может ждать увольнение. Также чиновники намерены встретиться с самими учениками, чтобы более четко представлять картину случившегося.