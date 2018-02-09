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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Пскове открылся 25-й Пушкинский фестиваль

Текст: Светлана Мазурова (Псков)
В Пскове стартовал Всероссийский Пушкинский фестиваль, один из крупнейших театральных форумов страны. Нынче он отмечает 25-летие. Озвучены такие цифры: за 24 года состоялось 300 спектаклей, 120 лекций, насчитали 200000 зрителей.

Фестиваль спектаклей по произведениям Пушкина создал в 1994 году Владимир Рецептер, известный петербуржец, пушкинист, поэт, режиссер, педагог, руководитель Пушкинского театрального центра и театра "Пушкинская школа", актер БДТ эпохи Товстоногова. В последние годы формат форума расширили, теперь здесь представляют русскую классику, не только пушкинскую. Гостями фестиваля были Ролан Быков, Валерий Золотухин, Петр Фоменко, Олег Ефремов, Сергей Юрский, Армен Джигарханян, Светлана Крючкова, Николай Коляда и многие другие известные личности.

Фото: Фото: Театр Комедии имени Н.П. Акимова
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Нынче приехали в Псков Пермский "Театр-Театр", Новосибирский "Красный Факел", столичные Центр имени Вс. Мейерхольда и Театр Наций, который возглавляет народный артист России Евгений Миронов.

Открыли  Пушкинский форум премьерой - рок-спектакль "Каштанка" по рассказу Чехова представил Псковский академический театр драмы имени Пушкина. В качестве режиссера выступила актриса Юлия Пересильд, псковичка по рождению.

Продюсер фестиваля Дмитрий Месхиев, глава Театрально-концертной дирекции Псковской области, объявивший юбилейный 25-й фестиваль открытым, отметил:

- География представленных театров обширна: от Кемерова до Минска, от Краснодара до Санкт-Петербурга. Мы постарались собрать лучшие постановки. Разные режиссеры, разные произведения, по которым сделаны спектакли, здесь классический театр, авангардный, экспериментальный, спектакли для молодежи… Учитывали вкусы самых разных зрителей.

Фото: Валерий Гордт / Театр комедии имени Н.П. Акимова
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В программе встреча с худруком Электротеатра Станиславский режиссером Борисом Юханановым. Среди лекторов -  главный редактор журнала "Театр" Марина Давыдова, критики и театроведы из Москвы и Петербурга. Вход на лекции и творческие встречи свободный. Подготовлены выставки - эскизов и костюмов театральных художников "Театр без кулис" и фото ХIХ века "Многоликая Россия".

Будет проходить лаборатория Олега Лоевского, известного критика, продюсера, организатора многих театральных проектов и фестивалей. Итогом творческого эксперимента и поиска станут эскизы постановок "Жанна", "Ба", "Как Зоя гусей кормила", "Академия смеха", "Гробница малыша Тутанхамона".

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, продлится до 20 февраля.

Кстати

В прошлом году Пушкинский театральный фестиваль обзавелся новым логотипом в форме силуэта зайца. При чем тут заяц? Речь идет об известной многим легенде -  истории о зайце, перебежавшем дорогу Пушкину, и тем самым спасшим поэта от участия в восстании на Сенатской площади и от дальнейшей печальной судьбы декабристов. Из суеверия (плохая примета!) Александр Сергеевич, направлявшийся в Петербург, повернул обратно, в Михайловское. В 2000 году в месте роковой встречи торжественно открыли памятник зайцу- верстовой столб с надписью "До Сенатской площади осталось 416 верст" и с фигурой сидящего на нем зайца.

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