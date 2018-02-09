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09.02.2018 13:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вологодский организатор перевозок задержан за ДТП с девятью погибшими

Текст: Алексей Васильев (Вологодская область)

Вологодские следователи задержали 36-летнего предпринимателя, занимающегося организацией заказных перевозок. Микровтобус именно его компании разбился в Ленобласти 6 февраля, унеся девять жизней.

Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области
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Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области, коммерсант привлекал к перевозкам водителей-частников со своим транспортом, заключая с ними договор аренды. Следователи подозревают, что бизнесмен недостаточно тщательно относился к мерам безопасности на организованных им маршрутах. Машины выезжали в рейсы без технического осмотра.

Злополучный автобус, попавший в страшную аварию между Тихвином и Новой Ладогой, также не был осмотрен перед поездкой, а сам предприниматель вообще был за пределами Вологодской области. В результате набитый пассажирами Ford ночью на снежной трассе выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Iveco. Водитель грузовика получил травмы, в микроавтобусе погибли все.

- Следователи изъяли документацию, связанную с деятельностью предпринимателя, тщательно изучили нормативные положения законодательства в сфере автомобильных перевозок, допросили ряд свидетелей, - добавили в Следственном управлении. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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