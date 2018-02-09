Житель Карелии потребовал с ветеринаров полмиллиона за смерть собаки

Житель Петрозаводска подал в городской суд иск почти на полмиллиона рублей против двух ветеринарных лечебниц по защите прав потребителей на оказание услуг. Его иск приняли к рассмотрению, сообщили в пресс-службе Петрозаводского городского суда.

Суть дела такова. В декабре прошлого года мужчина обратился в одну из ветеринарных клиник со своей западносибирской лайкой. Во время охоты на кабана она получила травму. Собаке сделали операцию. Но на следующий день лайке стало хуже. В клинике ответили, что нет необходимости повторного вмешательства. Тогда владелец обратился в другую ветлечебницу. Там рекомендовали повторную операцию по жизненным показаниям. После нее собака умерла.

В иске истец утверждает, что в ходе второй операции был выявлен факт ненадлежащего оказания ветеринарных услуг клиникой, проводившей первую. Из-за этого общее состояние собаки ухудшилось. А во время второго хирургического вмешательства, по данным хозяина, сделали неправильный выбор наркоза и его дозировку, не учтя состояние пса.

Поэтому мужчина требует взыскать за некачественные ветеринарные услуги солидарно 277 080 рублей 50 копеек, в том числе 102 080 рублей 50 копеек - материальный ущерб (расходы на приобретение щенка и на оплату ветеринарных услуг, оказанных ответчиками), 175 тысяч рублей - денежную компенсацию морального вреда, а также штраф в размере пятидесяти процентов от суммы за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.

Дело назначено к слушанию в судебном заседании.