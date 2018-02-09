Под Астраханью в ДТП с грузовиком погибли мужчина и ребенок

В Астраханской области при столкновении грузовика и "Оки" погибли водитель легкового автомобиля и его малолетний пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Авария случилась вчера вечером на автодороге Р-22 "Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань" в Енотаевском районе. 35-летний водитель "Оки" пошел на обгон и выехал на встречную полосу, нарушив тем самым правила дорожного движения. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем "ГАЗ - 2834", которым управлял 53-летний житель Волгограда. От удара грузовик опрокинулся.

- Водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм до приезда "скорой" помощи. В больницу с серьезными травмами были доставлены пассажиры "Оки" - 35-летняя женщина, четырехлетняя девочка и двухлетний мальчик. В медучреждении он скончался, - уточнили в пресс-службе.

Сотрудники ведомства подчеркнули, что погибший водитель не имел права на управление транспортным средством - это было установлено в ходе проверки.

По факту гибели малолетнего пассажира и водителя легкового автомобиля сотрудниками полиции проводится процессуальная проверка.