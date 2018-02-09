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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове боевикам из КЧР дали 70 лет колонии строгого режима

Текст: Николай Грищенко

В Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону состоялось оглашение приговора в отношении шести жителей Карачаево-Черкесии, присягнувших на верность запрещенной группировке ИГ и создавших незаконное вооруженное формирование. В общей сложности сторонники международных террористов проведут более 70 лет в колонии строго режима. Об этом сообщает пресс-служба судебного ведомства.

Фото: Тагир Раджавов/ РГ
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По данным следственных органов, преступную группировку под названием "вилаят Карачаево-Черкесии" летом 2016 года создал житель республики Александр Бенденко. В нее вошли его знакомые, исповедующие экстремистские взгляды: Амич Сапигулаев, Бац Хабибов, Расул Сайпудинов, Музакир Паунежев и Лилит Хозиева. Члены НВФ имели различные виды огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Обзаведясь оружием, боевики присягнули на верность ИГ и записали видеообращение к сирийским кураторам с просьбой о деньгах и взрывчатке.

Осенью 2016 года Бенденко и Хозиева из тайника в Черкесске достали партию боеприпасов и 12 тротиловых шашек, которые на такси отвезли к себе домой. На другой день злоумышленников задержали сотрудники полиции, ФСБ и бойцы спецназа. Через несколько дней были арестованы и другие участники банды.

Решением суда Александру Бенденко назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, Сапигулаев, Хабибов и Сайпудинов получили по 12 лет, Паунежев - 9 лет, Хозиева - восемь с половиной лет. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ИГ и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности ИГ и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.

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