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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Мы все обожаем Зенькова"

Чтобы оставаться как можно дольше привлекательной, женщине нужно бережнее относиться к своему здоровью
Текст: Ирина Варламова
Российская газета - Неделя - Юг России №7491 (28)
Есть такие врачи, которые сопровождают женщину почти всю ее жизнь. Это гинекологи. Наш герой, врач акушер-гинеколог одного из медицинских центров Александр Зеньков, в этой профессии уже больше 40 лет. И он один из лучших. Почему на прием к этому врачу стремятся попасть жительницы всей Ростовской области?
Фото: Тагир Раджавов/РГ Александр Зеньков: Гинеколог больше чем просто врач. Я разговариваю с пациенткой буквально обо всем. Фото: Тагир Раджавов/РГ
Александр Зеньков: Гинеколог больше чем просто врач. Я разговариваю с пациенткой буквально обо всем. Фото: Тагир Раджавов/РГ

Александр Зеньков: На стене нашего учреждения - цитата Владимира Бехтерева, выдающегося русского физиолога: "Если пациенту не стало лучше после беседы с врачом, значит, это плохой врач". К врачу часто приходят не только с болезнью, но и со страхами или просто посоветоваться, и хороший врач всегда должен найти для больного нужные слова.

- Есть мнение медиков, что такой подход был принят, когда кроме слов и лечить-то нечем было. Теперь же надо просто выписать эффективное лекарство, а успокаивать времени нет.

Александр Зеньков: На мой взгляд, это категорически неправильно. Женщина - нежное создание, напуганное уже самим фактом похода к врачу.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Когда пациент видит: врач приветлив, спокоен, внимателен, проявляет сочувствие, он понимает, что попал в хорошие руки, и ему действительно становится легче. Тем более гинеколог больше чем просто врач. Гинекологу доверяют такие тайны, которыми не могут поделиться даже с самыми близкими людьми.

Поэтому я разговариваю с пациенткой буквально обо всем. Ее психологический статус тоже очень важен. Это одна из непререкаемых истин, которую я усвоил за годы своей практики.

- Кто помимо университетских наставников первым ввел вас в профессию?

Александр Зеньков: После окончания в 1976 году Смоленского мединститута я два с половиной года работал в том самом роддоме, где появился на свет. С акушеркой, которая принимала меня самого. Маленькая, худенькая Юлия Кирилловна за свою жизнь приняла тысячи родов и, обладая колоссальным опытом, научила меня быть более внимательным к самому родовому процессу и быстро принимать решения. Способность быстро ориентировать в ситуации и принимать единственно верное в сложившейся ситуации решение еще более основательно я отточил в отделении оперативной гинекологии в азербайджанском городе Гянджа. В нашу больницу везли женщин из всех ближайших кишлаков, и каких только запущенных случаев мы не повидали.

- Это правда, что переехав в Ереван, вы, чтобы разговаривать на литературном армянском языке, поступили на курсы в педагогический институт?

Александр Зеньков: В Ереване мне посчастливилось работать во 2-м роддоме, одном из лучших в Армении. Время было очень интересное и непростое. Начало 90-х годов, Армения переживала последствия землетрясения в Спитаке. Часто не было света, не хватало продуктов, были проблемы с оборудованием, но в клинике трудились врачи от Бога. Как-то к нам приехала делегация из США, и американские специалисты не могли сдержать восхищения: "Ваши бы руки да к нашей аппаратуре!".

Фото: Сергей Савостьянов/РГ
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Практики хватало с лихвой, сами посудите: 15 родов за дежурство! И при таких темпах заведующая отделением Белла Гургеновна Мхитарян непременно требовала отчет, почему именно эти пять лекарств гинеколог выписал пациентке. Я должен был аргументировать необходимость назначения каждого препарата с учетом особенностей заболевания конкретного человека. Именно этим была вызвана необходимость изучения языка в совершенстве. Когда с пациенткой или со своими наставниками грамотно говоришь на армянском языке, это, безусловно, повышает статус и уровень доверия. Интересный факт: зачастую мое дежурство выпадало на 31 декабря, а 1 января к нам приезжало телевидение - снять сюжет, сколько родилось мальчиков и девочек в новогоднюю ночь или первый день нового года. И я на чистом армянском языке об этом рассказывал!

- Сейчас вы работаете в первом частном медицинском центре с 30-летней историей. По отзывам ростовчанок, здесь одна из лучших гинекологических служб в городе. Как, по-вашему, этого удалось добиться?

Александр Зеньков: Все врачи, работающие у нас, специалисты с богатейшим опытом. Это очень важно, так как мы позиционируем себя как центр клинической медицины. У нас три операционных, оснащенных современным оборудованием. Решение по сложным случаям принимают сразу несколько специалистов. Не выходя за пределы центра, пациент получает полную консультацию всех необходимых специалистов - это и хирурги, и неврологи, и эндокринологи, и проктологи, и, конечно же, терапевты.

- Какие сейчас направления наиболее востребованы в гинекологии?

Александр Зеньков: Гинеколог сопровождает женщину с момента рождения. Эта комплексная отрасль медицины, которая занимается сохранением здоровья женщины на всех этапах ее жизни: при начале половой жизни, при подготовке к беременности, вынашивании, после родов и в период климакса. Врач помогает женщине с выбором метода контрацепции, диагностирует беременность и наблюдает женщину в ходе вынашивания, консультирует при менопаузе и в климактерический период, проводит профилактический осмотр.

Фото: wikipedia.org
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Многие женщины опасаются пить гормональные препараты, которые назначают для гормонозаместительной терапии в разные возрастные периоды ее жизни, в частности, в предклимактерическом периоде. Боятся побочных эффектов. Рассказать и объяснить как те или иные гормональные препараты повлияют на состояние женщины и улучшат качество ее жизни - наша задача. Тем более, что у нас в арсенале огромное количество современных препаратов и методик, практически не имеющих побочных эффектов.

Репродуктивная гинекология направлена на устранение проблем с зачатием, вынашиванием беременности. Оперативная гинекология специализируется на болезнях половой сферы, которые невозможно лечить только медикаментозным методом. Плановая оперативная гинекология устраняет опущение половых органов, любую патологию развития, миому, опухоль и кисты разнообразной природы. Экстренная оперативная гинекология требуется при острых воспалительных процессах в органах малого таза, выкидыше, внематочной беременности. В оперативной гинекологии сейчас широко применяется эндоскопическое вмешательство. Оно дает возможность проведения операции без нарушения целостности тканей.

- Сейчас огромной популярностью пользуется эстетическая пластическая гинекология, которой в нашей стране долгое время не уделяли должного внимания. Какие современные разработки дают наибольший эффект?

Александр Зеньков: Интимная пластика делается не только для красоты. Это, прежде всего, женское здоровье, защита от всякого рода инфекций, создание эмоционального и физического комфорта. Если косметологи на текущий момент активно практикуют плазмолифтинг, то гинекологи начали прибегать к нему только последние 2 года, применяя его при ряде заболеваний. Если эту процедуру использовать в комплексе с терапией, купирование воспалительного процесса идет в два раза быстрее. Мы первыми начали использовать этот метод в лечении таких болезней как лейкоплакия (атрофия слизистой) и воспалительной деформации половых органов при менопаузе (крауроз) и уже имеем положительные результаты.

Ключевой вопрос

- Какие слова могут побудить женщину обратить внимание на свое здоровье?

Александр Зеньков: Хорошее самочувствие - один из главных показателей качества жизни. Каждая женщина хочет оставаться как можно дольше привлекательной. Приходить на работу с улыбкой и возвращаться с улыбкой домой. И это возможно, если бережнее относиться к своему здоровью.

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