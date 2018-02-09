В Сочи снесли самострой экс-начальника поселковой полиции

На окраине сочинского поселка Лоо снесли незаконную постройку, которая, как выяснилось, принадлежит экс-начальнику поселковой полиции.

- На участке был возведен трехэтажный дом с двухэтажной пристройкой. Все бы ничего, да только документов, необходимых для строительства столь внушительного комплекса, у собственника участка не было. В результате администрация города Сочи подала иск. Суд признал объекты самовольно возведенными и приказал их снести, - рассказали в пресс-службе ФССП РФ по краснодарскому краю. - Мужчина не захотел делать это самостоятельно, к тому же еще и организовал митинг в защиту самостроев. В итоге для сноса пришлось привлекать стороннюю организацию.

К настоящему моменту двухэтажная пристройка полностью снесена. А несговорчивому владельцу-нарушителю выставлен счет за работы по сносу, а также вывоз строительного мусора.