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09.02.2018, 11:56
Текст: Екатерина Призова

Разработчики пообещали показать роботизированный танк "Армата"

Беспилотную версию танка "Армата", анонсированную несколько лет назад, пообещали в скором времени показать общественности.

"Мы не стоим на месте. Безусловно, мы думаем, работаем над этим. Через некоторое время вы увидите результаты наших наработок", - цитирует РИА Новости гендиректора корпорации "Уралвагонзавод" Александра Потапова.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Серийное производство танков "Армата" начнется в 2020 году

Точная дата презентации пока неизвестна. Сначала роботизированную "Армату" планировалось создать в 2018 году, но потом сроки скорректировали. Как пояснял начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко, необходимо "создать цифровое устройство, которое будет решать задачи, исходя из объективной обстановки".

В перспективе многие процессы на новейшем российском танке, которые сегодня экипаж выполняет вручную, будут автоматизированы. В частности, нынешний уровень технологий позволяет построить боевую машину, которая будет самостоятельно оценивать местность, по которой движется, и выбирать оптимальный путь.

Между тем, до 2020 года в войсках ожидают поставки ста единиц обычных пилотируемых танков "Армата" для того, чтобы начать опытную эксплуатацию. После этого будет принято решение о крупных серийных контрактах.

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