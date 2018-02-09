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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Легендарная конькобежка Скобликова поддержала российских олимпийцев

Текст: Наталья Рулева
Фото: Елена Елисеева/РГ Фото: Елена Елисеева/РГ
Фото: Елена Елисеева/РГ

Легенда конькобежного спорта Лидия Скобликова поддержала российских атлетов, решивших участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане. Для многих из них это, скорее всего, единственный в жизни шанс поучаствовать в соревнованиях такого уровня, - отметила она в беседе с корреспондентом "РГ".

- Спортсмены идут к этой цели полжизни, начиная лет с десяти. И так бывает, что приезжаешь на Олимпиаду никем, а уезжаешь олимпийским чемпионом. Со мной так и было. Поэтому очень хорошо, что им дали возможность самим принять решение, ехать или нет, - говорит чемпионка.

Фото: РИА Новости
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Лидия Скобликова приехала в Екатеринбург на премьеру фильма о ней самой. Документально-постановочная картина "Забег. Стать чемпионом 3" снята Свердловской киностудией в 2017 году. Съемки проходили в Екатеринбурге, Челябинске и Москве. В фильме показана история восхождения молодой звезды советского спорта, единственной в этой дисциплине шестикратной олимпийской чемпионки, чей результат уже более полувека никто не может превзойти.

Спортсменка напомнила, что ее первые серьезные победы связаны с Уралом. В 1958 году  она стала призером Спартакиады народов РСФСР, которая проходила в Свердловске. А через год здесь же проводился чемпионат мира по конькобежному спорту, и никому еще не известная бегунья Лидия Скобликова из Челябинска заняла третье место.

Цикл фильмов "Стать чемпионом" стартовал в 2013 году. Первые две картины посвящены уральским спортсменам-олимпийцам: бегунье на 800 метров Марии Савиновой, синхронистке Анжелике Тиманиной, боксеру Егору Мехонцеву. биатлонисту Антону Шипулину.

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