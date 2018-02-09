В Магнитогорске перевозчиков обязали снизить цены на проезд

В Магнитогорске Челябинской области сразу четырех игроков на рынке городских пассажирских перевозок обязали снизить стоимость проезда в маршрутках с 25 до 20 рублей. Решение принято по итогам рассмотрения дела о картельном сговоре, сообщили в пятницу в челябинском УФАС.

- Предписание о снижении цены проезда по 11 городским маршрутам должно быть выполнено до 7 марта, - сообщила представитель ведомства Наталья Мартынюк. - В противном случае к нарушителям будут применены штрафные санкции.

Как уже сообщала "РГ", цены в маршрутках Магнитогорска почти одновременно подскочили в конце февраля - начале марта прошлого года. В УФАС пришли к выводу, что владельцы маршруток заключили антиконкурентное соглашение, которое соответствовало интересам всех участников картеля. По итогам рассмотрения дела в отношении них будут возбуждены административные дела.

А пока перевозчикам, обслуживающим маршруты №13, №15, №22, №50, №48, №40, №55, №47, №33, №37, №56 предложили добровольно поработать над ошибками.

Впрочем, как отметили в УФАС, предприниматели в течение трех месяцев имеют право обжаловать это решение в арбитражном суде области. В этом случае исполнение предписания откладывается до момента вступления судебного решения в законную силу.