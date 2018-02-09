В Сургуте предложили способ увеличения добычи нефти

В Сургуте завершился первый международный молодежный научно-практический форум "Нефтяная столица". В числе прочего эксперты обсудили спад добычи "черного золота" и способы исправления этой ситуации.

Индустриальный центр Югры собрал около четырехсот человек - представителей добывающих и сервисных компаний, вузов, академических и отраслевых НИИ, видных экспертов в сфере ТЭК, руководителей профильных министерств и ведомств, разработчиков передовых технологий. В дискуссиях участвовали ученые из Норвегии, Японии, Канады, других государств. Средний возраст форумчан - немногим за тридцать.

Югра остается главным нефтедобывающим регионом страны. С 1964 года из его недр излечено в общей сложности около 11,5 миллиарда тонн. Доказанных запасов насчитывается не менее того, хватит еще на полвека. Однако уже приблизительно треть из них относят к трудноизвлекаемым, браться за них - сегодня подчас в убыток компаниям. К тому же значительная часть сырья покоится в мелких залежах - крупные иссякли. Отсюда идущий с конца прошлого десятилетия спад добычи.

Тенденцию реально переломить, убежден академик РАН, научный руководитель Института нефтегазовой геологии и геофизики Алексей Конторович. Нужен технологический рывок, прорыв в изучении свойств "неклассической" нефти, объем которой измеряется миллиардами тонн, в первую очередь баженовской. Ее, к слову, нередко сравнивают со сланцевой.

- Вовлечение трудноизвлекаемых запасов в разработку требует наукоемких исследований, применения уникального оборудования и неординарных технологий. Мы создаем все условия для того, чтобы как можно скорее справиться с новым вызовом, - говорит губернатор Наталья Комарова.