Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбрать ювелирные украшения

Роспотребнадзор на своем официальном сайте опубликовал рекомендации, которые, по мнению ведомства, могут помочь гражданам при выборе ювелирных украшений.

Федеральная служба напоминает, что каждое ювелирное изделие должно иметь опломбированный ярлык с информацией о наименовании изделия и изготовителе, драгметалле, из которого оно изготовлено, артикуле, весе и размере, а также о цене и видах вставок.

Если изделие включает в себя драгоценный камень, то должны быть указаны его характеристики - масса, чистота и цвет.

Также ювелирные изделия в обязательном порядке должны сопровождаться пробирным клеймом. Роспотребнадзор в своей памятке указывает на то, какая информация должна на нем содержаться.