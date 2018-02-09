Власть
09.02.2018 12:25
Текст: Татьяна Замахина

Россия и Беларусь частично отменили миграционные карты

Упрощаются миграционные отношения между Россией и Беларусью. Госдума ратифицировала протокол к соглашению с союзной республикой о единой миграционной карте.

От получения миграционной карты освобождаются иностранные граждане, временно или постоянно проживающие на территориях государств-союзников.

Фото: Управление спорта Гродненского облисполкома
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Кроме того, по инициативе Беларуси освобождаются от получения миграционных карт иностранные граждане, пересекающие государственную границу РБ для временного пребывания на ее территории.

Документ, который утвердила нижняя палата парламента, был подписан в Гродно 6 апреля 2017 года. 

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