Россия начнет поставки онкопрепаратов в Монголию, Сирию и Ливан

Новости

Лавров рассказал об отношении стран мира к России 01:08
Антитеррористическая операция в Египте выйдет за границы Синая 01:04
Экс-президент Бразилии будет отбывать наказание в тюрьме 00:43
Автор термина "хип-хоп" скончался в США 00:42
Российские военные доставили в провинцию Хомс две тонны продуктов 00:26
Американский болельщик развернул флаг России на открытии Олимпиады 00:09
В межклановых столкновениях в Южном Судане погибли 15 человек 00:02
ВВС США уничтожили ракету Илона Маска 09.02.2018
В ДНР предположили жертвы среди населения при попытке наступления ВСУ 09.02.2018
Сирийская армия отчиталась о победе в провинциях Хама, Алеппо и Идлиб 09.02.2018
Профицит внешней торговли России вырос на 16,5 процента 09.02.2018
Индекс Dow Jones упал на 311 пунктов 09.02.2018
В Минюсте предложили создать электронный сервис поиска адвокатов 09.02.2018
Анна Нетребко возмутилась стоимостью билетов на свои концерты 09.02.2018
В метро начали расклеивать новые схемы с участком ТПК 09.02.2018
Студентки СПБГЭУ смогут обучаться на военной кафедре 09.02.2018
Мартин Шульц отказался от поста министра иностранных дел Германии 09.02.2018
Москва примет участие в акции "Час Земли" 09.02.2018
Трамп отказался от чтения ежедневных докладов разведслужб 09.02.2018
Стоимость нефти WTI упала ниже 60 долларов впервые с начала года 09.02.2018
Число бюджетных мест в магистратуре резко сократится в 2019 году 09.02.2018
В Риме почтили память российских дипломатов 09.02.2018
Посол: Москва пока не готова обсуждать отмену визового режима с Турцией 09.02.2018
Европарламент проголосовал за отмену перехода на летнее время 09.02.2018
В Петербурге по факту взрыва в новостройке возбуждено дело 09.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
20 февраля в "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
20 февраля в "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
09.02.2018 19:05
Рубрика: Общество

Россия начнет поставки онкопрепаратов в Монголию, Сирию и Ливан

Текст: Ирина Невинная

Российские фармкомпании представили свою продукцию на крупнейшей на Ближнем Востоке специализированной выставке Arab Health 2018, посвященной медицине и здравоохранению. В результате было подписано несколько соглашений об экспорте российских лекарств в страны Ближнего Востока и Восточной Азии. Первые поставки планируются уже в 2018 году. Контракты подписаны с крупнейшими дистрибьюторскими компаниями Монголии, Сирии, предварительные соглашения достигнуты с Ливаном, Йеменом, Иорданией. Общая сумма поставок составит 1,5 миллиона долларов.

Среди препаратов, которые будут поставляться за рубеж, центральное место занимают лекарства для терапии онкологических заболеваний (множественная миелома, мантийноклеточная лимфома, острый лимфобластный лейкоз), а также препараты для лечения осложнений после операций на поджелудочной железе и гастродуоденальной зоне, острого панкреатита, для остановки кровотечений при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Михаил Давыдов прооперировал пациентку, которой отказали другие хирурги

В настоящее время доля воспроизведенных препаратов (дженериков) на ключевых мировых рынках превышает 70%. Основная причина - такие препараты, отвечающие всем требованиям качества и эффективности, дешевле оригинальных, а потому более доступны. В восточных странах заинтересованы в закупках высокотехнологичных препараты для лечения редких (орфанных) заболеваний, а также противоопухолевых лекарств, отметил глава компании-производителя Александр Малин.Так, например, в Сирию будут поставляться вся "линейка" противораковых лекарств, это более 20 наименований.

Главное сегодня

Банк России дал оптимистичный прогноз по уровню инфляции
Госдума отправит в МОК заявление с протестом
Стоимость нефти WTI упала ниже 60 долларов впервые с начала года
ЦИК разъяснил порядок освещения выборов в прессе
Глава ДНР сообщил об установлении всех причастных к убийству "Гиви"