Россия начнет поставки онкопрепаратов в Монголию, Сирию и Ливан

Российские фармкомпании представили свою продукцию на крупнейшей на Ближнем Востоке специализированной выставке Arab Health 2018, посвященной медицине и здравоохранению. В результате было подписано несколько соглашений об экспорте российских лекарств в страны Ближнего Востока и Восточной Азии. Первые поставки планируются уже в 2018 году. Контракты подписаны с крупнейшими дистрибьюторскими компаниями Монголии, Сирии, предварительные соглашения достигнуты с Ливаном, Йеменом, Иорданией. Общая сумма поставок составит 1,5 миллиона долларов.

Среди препаратов, которые будут поставляться за рубеж, центральное место занимают лекарства для терапии онкологических заболеваний (множественная миелома, мантийноклеточная лимфома, острый лимфобластный лейкоз), а также препараты для лечения осложнений после операций на поджелудочной железе и гастродуоденальной зоне, острого панкреатита, для остановки кровотечений при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.

В настоящее время доля воспроизведенных препаратов (дженериков) на ключевых мировых рынках превышает 70%. Основная причина - такие препараты, отвечающие всем требованиям качества и эффективности, дешевле оригинальных, а потому более доступны. В восточных странах заинтересованы в закупках высокотехнологичных препараты для лечения редких (орфанных) заболеваний, а также противоопухолевых лекарств, отметил глава компании-производителя Александр Малин.Так, например, в Сирию будут поставляться вся "линейка" противораковых лекарств, это более 20 наименований.