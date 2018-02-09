Сирийская армия отчиталась о победе в провинциях Хама, Алеппо и Идлиб

В Сирии правительственные войска смоли зачистить от боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) большинство поселений в провинциях Хама, Алеппо и Идлиб. Такое заявление сделали в пятницу, 9 февраля, верховное командование Вооруженных сил республики.

Победа, достигнутая в провинциях Хама, Алеппо и Идлеб, положит конец присутствию там террористической организации ДАИШ (арабское название ИГ), передает заявление командования агентство SANA. Кроме того, этот успех будет способствовать ликвидации большинства террористов другой запрещенной в РФ организации "Джебхат Ан-Нусра" на юге провинции Алеппо, а также обеспечит безопасность коммуникаций и восстановит связь с Сирийской пустыней вплоть до иракских границ.

Как передает корреспондент агентства с места событий, в пятницу правительственные войска смогли уничтожить и ранить большое количество террористов, разгромить их технику и оружие. Инженерные подразделения уже приступили к обезвреживанию взрывных устройств на освобожденной местности.