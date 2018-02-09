Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. N 139/1142-7 г. Москва "О регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Ксении Анатольевны Собчак"

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации для регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Ксении Анатольевны Собчак, выдвинутой политической партией "Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива", проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, а также соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации установила следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации" для регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации, выдвинутого политической партией, необходимо представить не менее 100 000 подписей избирателей.

Для регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Ксении Анатольевны Собчак было представлено 104 929 подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 60 000 подписей. Недостоверными и недействительными признано 798, или 1,33 процента подписей. Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных недостоверными и недействительными, составляет 104 131, что является достаточным для регистрации кандидата.

Руководствуясь статьей 39 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации", Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата на должность Президента Российской Федерации Ксению Анатольевну Собчак, 1981 года рождения, выдвинутую политической партией "Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива", 8 февраля 2018 года в12 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М. Гришина

СОБЧАК КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов:

зарплата, ООО "РАДИОСТАНЦИЯ "СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ", общество с ограниченной ответственностью Телеканал Дождь, ООО "ИД "ГЛОБАЛ МЕДИА ГРУПП", доходы от вкладов и ценных бумаг, от предпринимательской деятельности, от продажи имущества, выплаты по договорам гражданско-правового характера, гонорары, приз победителя программы, ОАО "ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ" - 403 855 488,75 руб.

Недвижимое имущество:

земельный участок - 297 кв.м, Московская область;

жилой дом - 353,7 кв.м, Московская область;

3 квартиры - 268,1 кв. м, 74,4 кв. м, г. Москва, 245,7 кв. м (доля в праве 1/3), г. Санкт-Петербург;

иное недвижимое имущество: 8 помещений - 74,5 кв. м, 53,7 кв. м, 43,6 кв. м, 189,2 кв. м, 83,7 кв. м, 15,6 кв. м, 15,7 кв. м, г. Москва; 122,5 кв. м (доля в праве 2/3), г. Санкт-Петербург.

Транспортные средства: 1 автомобиль легковой - БЕНТЛИ (BENTLEY), КОНТИНЕНТАЛЬ (CONTINENTAL) GT SPEED (2008 г.в.).

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:

28 счетов - 417 131 571,25 руб.

Акции и иные ценные бумаги:

инвестиционный пай - общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Альфа-Капитал" - 1 489 031,97 руб.

ВИТОРГАН МАКСИМ ЭММАНУИЛОВИЧ (супруг)

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов:

зарплата, ООО "Другой театр", ООО "Театр Квартет И", выплаты по договорам гражданско-правого характера - 10 254 862,65 руб.

Недвижимое имущество:

2 квартиры - 47 кв. м, 61,7 кв. м, г. Москва.

Транспортные средства: 1 автомобиль легковой - ТОЙОТА (TOYOTA) КАМРИ (CAMRY), 2012 г.в.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:

7 счетов - 3 981 005,91 руб.