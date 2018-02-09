Стоимость нефти WTI упала ниже 60 долларов впервые с начала года

Стоимость "черного золота" сегодня снижается из-за опасений, что предложение сырья на рынке вырастет. Это доказывают показатели торгов. Нефть марки WTI стала дешевле 60 долларов за баррель - ниже психологической отметки, и это произошло в первый раз с начала года. За нефть марки Brent дают меньше 64 долларов.

Если говорить подробнее, на 18.47 по московскому времени мартовские фьючерсы на WTI уменьшились на 2,11 процента и составили 59,83 доллара. Апрельские фьючерсы на Brent - на 1,94 процента и стали стоить 63,55 доллара.

Снижение началось из-за новостей о росте добычи "черного золота" в США и Иране.