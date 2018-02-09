Суд во Франции продлил арест Петра Павленского еще на четыре месяца

Французский суд оставил под арестом российского художника-акциониста Петра Павленского еще на четыре месяца. Эту информацию, ранее переданную агентствам AFP, подтвердила "РГ" его французский адвокат Доминик Берейтер-Минков.

Адвокат сообщила, что заседание суда проходило за закрытыми дверями, а после того, как решение суда было оглашено, Павленский объявил голодовку, протестуя против "отсутствия открытости судебных слушаний".

Напомним, что в октябре минувшего года Петр Павленский совершил поджог здания банка Франции, что на парижской площади Бастилия. Художника-акциониста и его гражданскую жену Оксану Шалыгину задержала полиция. Вслед за этим им было предъявлено обвинение в нанесении ущерба чужому имуществу "способом, угрожающим жизни людей", что по французским законам наказывается сроком до 10 лет тюремного заключения и штрафом до 150 тысяч евро. В качестве меры пресечения в ожидании суда чету отправили в тюрьму Флери-Мерожис под Парижем.

В начале января этого года Оксану Шалыгину освободили из-под ареста, но оставили под" судебным контролем", что предполагает подписку о невыезде и обязанность регулярно отмечаться в комиссариате полиции. Павленский с семьей переехал во Францию в январе 2017 года, а в мае ему было предоставлено политическое убежище.