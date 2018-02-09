Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. N 139/1143-7 г. Москва"О регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Максима Александровича Сурайкина"

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации для регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Максима Александровича Сурайкина, выдвинутого политической партией "Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ", проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, а также соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации установила следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации" для регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации, выдвинутого политической партией, необходимо представить не менее 100 000 подписей избирателей.

Для регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Максима Александровича Сурайкина было представлено 104 918 подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 60 000 подписей. Недостоверными и недействительными признано 2234, или 3,72 процента подписей. Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных недостоверными и недействительными, составляет 102 684, что является достаточным для регистрации кандидата.

Руководствуясь статьей 39 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации", Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата на должность Президента Российской Федерации Максима Александровича Сурайкина, 1978 года рождения, выдвинутого политической партией "Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ", 8 февраля 2018 года в 12 часов 11 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М. Гришина

СУРАЙКИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов:

зарплата, ООО "Алезар", ООО "Народная компьютерная компания", ОАО "Санаторий "Автотранспортник России", прибыль учредителя, продажа имущества, дивиденды (доход от ценных бумаг) - 26 184 455,12 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:

39 счетов - 52 301 747, 92 руб.

Ценные бумаги: 1 инвестиционный пай, АО ВТБ Капитал Управление активами - 766 829 руб.; 1 облигация, Министерство финансов Российской Федерации - 5 506 690 руб.

Иное участие в коммерческих организациях:

ООО "Алезар", 51%; ООО "Мастер Медиа", 50%; ООО "Народная компьютерная компания", 51%; ООО "Экспосервис", 100%; ООО "Ильмакс Медиа Групп", 50%; ООО "М.Техник", 50%; ООО "АРОНБАЗИС", 100%; ООО "ТРЕЙД ПАРТ РУС", 50%; ООО "Алезар-Скорая Компьютерная помощь", 51%; ООО "1с ФЁРСТ", 100%, ООО "Рент-Авто-Люкс", 100%; ООО "Группа-Квартал-Строй", 90%.