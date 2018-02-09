Трамп отказался от чтения ежедневных докладов разведслужб

Президент США Дональд Трамп отказался от изучения многостраничных докладов спецслужб в пользу устных брифингов руководства разведки, сообщает РИА Новости.

Семеро предшественников Трампа ежедневно читали доклады разведки, которые содержат информацию от агентов, разведслужб дружественных США стран, данные со спутников, а также сообщения СМИ.

Аналитики считают, что пренебрежение к подробной письменной информации может сделать США более уязвимыми. В этой связи директор национальной разведки Дэниел Коутс опроверг слухи, что "Трамп не имеет полного представления о содержании докладов или не читает материалы к брифингам".

По некоторым данным, президент заслушивает устные доклады в присутствии директора ЦРУ Майкла Помпео и директора национальной разведки Коутса.