У певицы Юлии Началовой отобрали водительские права

Пресс-секретарь Дорогомиловского суда Евгения Горохова рассказала о том, что мировой суд в Москве на 1,5 года лишил водительских прав певицу Юлию Началову за отказ пройти медицинское освидетельствование на алкоголь. Об этом информирует РИА Новости.

Как уточняется, также ей назначен штраф в 30 тысяч рублей.

8 декабря прошлого года на западе Москвы сотрудники ДПС остановили Lexus, за рулем которого находилась Началова. Полицейские решили, что водитель пьяна, и предложили ей пройти медосвидетельствование. Несмотря на то, что алкоголем от 36-летней знаменитости не пахло, она наотрез отказалась подуть в алкотестер или отправиться к наркологу.

Представители полицейского ведомства объяснили, что наряд остановил Началову "за подозрительное поведение на дороге". Ее ответы были зафиксированы на камеру.