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09.02.2018 18:20
Рубрика: Общество

Ученые одобрили учебник истории

Текст: Наталья Лихачева
Учебник "История России: начало XX - начало XXI века" (О. В. Волобуев, С. П. Карпачёв, П.Н. Романов) вновь получил положительное заключение научной историко-культурной экспертизы, которая прошла в Российской академии наук.

Напомним, что в конце декабря 2017 года учебник "История России" для 10 класса был направлен на дополнительную научную историко-культурную экспертизу в РАН. Соответствующее решение было принято на заседании Научно-методического совета по учебникам Минобрнауки РФ. Академия завершила экспертизу и направила итоги в министерство - заключение снова оказалось положительным.

Эксперты ответили в официальном отчете: "В содержании представлены ключевые теории, идеи, понятия, факты, относящиеся к данной области знаний федерального государственного образовательного стандарта общего образования, отражены методы научного познания, предназначенные для обязательного изучения в образовательной организации на данном уровне общего образования, отсутствуют недостоверные факты…"

- Учебник учитывает современные историко-культурные тенденции. Авторы со своей задачей справились, выдержали историко-культурный стандарт, - подчеркнул член-корреспондент РАН Андрей Сахаров, который принимал участие в подготовке этого стандарта.

Историко-культурный стандарт, по требованиям которого были написаны новые учебники для школы, не содержит завышенных требований к изложению материала по новейшей истории. Более того, между историками идут споры, что считать новейшим временем. И это неслучайно. Когда обсуждался стандарт, были самые разные предложения: закончить изложение 1990 или 1991 годами, эпохой Ельцина… Или? Большое, как известно, видится на расстоянии, и давать оценки недавним событиям очень сложно.

- Это правильно. Считается, что новейшее время - 10-20 последних лет, - пояснил Андрей Сахаров.- Было принято решение, учитывая геополитическую обстановку, учитывать в учебниках истории 2014 год. И требовать глубинной оценки - наивно. Это живые люди, неустоявшиеся события, неустоявшиеся государственные отношения.

Учебник "История России: начало XX - начало XXI века" (О. В. Волобуев, С. П. Карпачёв, П.Н. Романов), как и другие учебники истории, появился в 2015 году, всего через год после присоединения Крыма к России. В такой ситуации недостатки и небольшие огрехи просто неизбежны и объяснимы.

В 2016 году небольшие замечания, которые были сделаны в адрес учебника, устранили и в школы поступили новые учебники, где огрехи были исправлены. Так что причиной дополнительной экспертизы стали упреки в адрес устаревшего варианта. Андрей Сахаров признался, что его немного удивил шум вокруг учебника истории, он считает, что упреки отчасти были несправедливыми.

Ученый подчеркнул, что можно каждый год брать учебники на экспертизу и каждый год будут какие-то недочеты - меняется жизнь, меняются взгляды, появляются новые данные. Все важные темы - военный коммунизм, НЭП, сталинизм, военное время, хрущевская оттепель - категории устоявшиеся и соответствующие современным представлениям историков.

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