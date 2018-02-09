В Беларуси во время метели испытали медицинский "Терминатор"

В Беларуси подразделения сил специальных операций и медицинского центра провели учения по эвакуации по воздуху раненного, находившегося в тяжелом состоянии. Практическая тренировка военных проходила во время сильного мороза и метели. В учениях был задействован вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор", который был оборудован специальным медицинским модулем.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РБ, вертолетный медицинский модуль представляет собой стенд с двумя реанимационными носилками-кроватями. Они позволяют транспортировать двух пострадавших в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. Имеющееся в составе модуля оборудование обеспечивает в процессе транспортировки поддержание жизненно важных функций и оказание реаниматологической и анастезиологической помощи в полном объеме. Кроме того, вертолет способен также перевозить легкораненых военнослужащих: 12 человек лежа, или шесть человек лежа и 12 сидя.

"Задачи тренировки выполнены в полном объеме и с высоким качеством", - заявил заместитель начальника военно-медицинского управления Министерства обороны РБ, полковника Дмитрия Альховика.

Отметим, что в 2016 году Минобороны РБ были приняты на вооружение шесть модернизированных вертолетов "Терминатор".

Справка "РГ"

Ми-8АМТШ - вертолет, предназначенный для поражения бронированных целей и огневой поддержки сухопутных войск, перевозки и высадки десанта. "Терминатор" также может вывозить раненных. На каждой из подвесок "Терминатор" может нести до четырех ПТУР "Штурм-В" или "Атака". Также на точки подвески может быть установлено по блоку НАР с 20 ракетами С-8 калибром 80-миллиметров, четыре авиабомбы массой 250 килограммов или две массой 500 килограммов. Для защиты от низколетящих самолетов и вертолетов противника на каждую подвеску можно устанавливать по две ракеты "Игла-В". В качестве пушечного вооружения на подвески вертолетов могут устанавливаться контейнеры со спаренной 23-миллиметровой пушкой "ГШ-23" с боекомплектом 500 снарядов.