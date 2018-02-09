В ДНР предположили жертвы среди населения при попытке наступления ВСУ

Мирное население востока Украины может пострадать в случае наступления сил ВСУ, считают в руководстве ДНР. Населенные пункты региона, как считает заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, могут подвергнуться ковровым бомбардировкам.

"Взять то, что происходило в 2014 году, оно, в принципе, очень схоже, - заявил он в эфире "Россия-2". - Когда сразу с четырех направлений шел охват Донецка, Луганска, с последующим выходом на границу РФ. Оно повторяется. Тот план фактически не поменялся, поэтому можно говорить о попытке захвата двух столиц двух республик, это возможно".

По его мнению, прошедшие переподготовку по стандартам НАТО силы ВСУ могут действовать так, "как в Ираке, в Мосуле".